Com gol no fim, São Luiz perde para o Joinville pela Série D

O São Luiz conheceu sua quarta derrota na Série D do Brasileirão. pela sexta rodada do Grupo A8, no Estádio 19 de Outubro, a equipe de Ijuí perdeu para o Joinville por 1 a 0, com gol nos acréscimos da partida. Os gaúchos ficaram com um a menos em boa parte do segundo tempo.