Com direito a 'pneu', Sinner atropela campeão do Masters de Madri após visitar papa

Sinner fará inédita semifinal em Roma. ANDREAS SOLARO / AFP

Um dia após visitar o papa Leão XIV, Jannik Sinner ganhou embalo no saibro do Masters 1000 de Roma e atropelou o norueguês Casper Ruud, com direito a um "pneu", nesta quinta-feira (15). O tenista da casa aplicou 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/1 no adversário que foi campeão do Masters de Madri há menos de três semanas.

O triunfo contundente mostra que o número 1 do mundo não perdeu a forma física e técnica, mesmo após ficar três meses afastado das quadras, por doping. Com apoio da torcida, ele chegou a vencer oito games consecutivos na partida, com um controle absoluto sobre o rival, atual número sete do ranking e duas vezes vice-campeão de Roland Garros (2022 e 2023).

Com sua quarta vitória na capital italiana, Sinner avança a semifinal e alcança sua melhor campanha na competição diante dos seus compatriotas. Até então, seu melhor resultado era a fase de quartas de final em 2022. No ano seguinte, parou nas oitavas. E, em 2024, não disputou o torneio.

Em busca da vaga na final, o tenista da casa vai enfrentar o estadunidense Tommy Paul, 12º do mundo, que superou o polonês Hubert Hurkacz. Se confirmar o favoritismo, Sinner poderá fazer um aguardado duelo com o espanhol Carlos Alcaraz na eventual decisão, no domingo - o número três do mundo vai enfrentar o também italiano Lorenzo Musetti na outra semifinal.

Diante do seu rival mais bem ranqueado em seu retorno ao circuito, nesta semana, Sinner precisou de apenas 1h03min para derrubar o ex-número dois do mundo. O italiano dominou as ações do primeiro ao match point, exibindo um alto nível, mesmo enfrentando um especialista no saibro.