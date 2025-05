Colônia volta à Bundesliga um ano depois de ser rebaixado

Rebaixado na temporada passada pela sétima vez em sua história (o primeiro rebaixamento ocorreu em 1998), o Colônia passou apenas um ano na segunda divisão do futebol alemão.

Já o Elversberg clube da pequena cidade homônima no Sarre (sudoeste da Alemanha) com 13.000 habitantes, venceu o Schalke 04 por 2 a 1 e terminou em terceiro lugar. Com isso, vai disputar o playoff de promoção à Bundesliga contra o Heidenheim.