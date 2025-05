Coco Gauff vence Qinwen Zheng após longa batalha e decide Masters de Roma com a anfitriã Jasmine Paolini

Gauff vibra com vaga na decisão. FILIPPO MONTEFORTE / AFP

A estadunidense Coco Gauff e a italiana Jasmine Paolini são as finalistas do WTA 1000 de Roma e vão se enfrentar na decisão do torneio feminino, neste sábado (17), no Foro Italico.

Número 3 do mundo, Gauff precisou de 3h32min da partida para derrotar a chinesa Qinwen Zheng por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (7/3), 4/6 e 7/6 (7/4). Com a vitória, ela deverá ultrapassar a polonesa Iga Swiatek e aparecer em segundo lugar no ranking da WTA após a atualização de segunda-feira.

Depois de eliminar a líder do ranking mundial e principal favorita ao título, a belarussa Aryna Sabalenka, Zheng, número 8 do mundo, deu trabalho para Gauff. Em confronto equilibrado e intenso, a tenista dos EUA venceu a primeira parcial no tie-break, por 7/3, após uma sequência de quebras de serviço dos dois lados.

Mais agressiva no segundo set, Zheng se recuperou e abriu 3 a 0, mas houve nova troca de quebras, prevalecendo a vantagem inicial da chinesa para fechar em 6/4. O set decisivo também foi equilibrado, com longos ralis e novas quebras, mas prevaleceu o desempenho mais sólido da norte-americana, que novamente levou a melhor no tie-break e venceu por 7/4.

Duelo nas duplas e histórico

Curiosamente, Coco Gauff e Jasmine Paolini se enfrentaram nesta semana em Roma. Pelas quartas de final de duplas, a italiana levou a melhor no confronto vencido por ela e a compatriota Sara Errani diante de Gauff e a filipina Alexandra Eala.

No histórico de confrontos entre elas, a decisão em Roma será a quarta partida. Até o momento são duas vitórias de Gauff contra uma de Paolini. No confronto mais recente, nas quartas de final do WTA 500 de Stuttgart (Alemanha), a italiana levou a melhor.