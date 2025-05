Coco Gauff estreia com autoridade em Roland Garros

A tenista número 2 do mundo, a estadunidense Coco Gauff , se classificou com autoridade para a segunda rodada do Aberto da França , ao vencer a australiana Olivia Gadecki (91ª) nesta terça-feira (27).

Gauff fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6/2, em uma hora e 11 minutos na quadra Philippe Chatrier, a principal do complexo de Roland Garros .

Pegula confirma favoritismo

Vice-campeã do US Open do ano passado, a estadunidense tem que superar o tabu de jamais ter ultrapassado as quartas de final na França.