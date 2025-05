Clima propício e prova plana: os atrativos da Maratona de Porto Alegre

Prova é considerada ideal para os atletas alcançarem seus recordes pessoais. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Em menos de duas semanas, as ruas de Porto Alegre serão tomadas por 25 mil atletas que irão participar do final de semanas de provas da Maratona Internacional de Porto Alegre entre os dias 7 e 8 de junho.

As inscrições para as provas foram esgotadas um mês antes da realização da maratona na Capital. Uma comprovação que o evento na cidade caiu no gosto dos gaúchos e também de atletas de fora do Estado. Mais de 50% dos corredores vêm de fora do Rio Grande do Sul.

Porto Alegre transformou-se em uma prova de alta procura, muito pelo que foi feito nas últimas 39 edições — 2025 será a prova de número 40. Mas existem algumas explicações para isso.

A cidade reúne fatores especiais para a melhor prática da maratona. O trajeto é extremamente plano (52m de ganho de elevação) e é realizada em junho, com um clima frio e propício para o alcance de boas marcas.

Segundo a organização da Maratona, pesquisa recente mostrou que 92% dos corredores consultados consideram Porto Alegre como a melhor para buscar o recorde pessoal — é uma das mais rápidas do Brasil.

— Entendemos que as pessoas buscam participar da Maratona Internacional do Porto Alegre por ser a maratona brasileira oficial mais antiga do Brasil, por ser uma maratona plana, por ser uma maratona com boa hidratação, por ser uma maratona minuciosamente idealizada para que os atletas possam correr com segurança, organizada por corredores com 50 anos de atletismo que fazem uma maratona com o coração — explica Paulo Silva, organizador da prova.

Em 2023, dos 16 mil participantes, 11 mil foram de fora do Rio Grande do Sul. Visitantes de 16 países conheceram a cidade correndo.

O jornalista gaúcho Eduardo Deconto, que mora há dois anos em São Paulo, não fará a maratona em Porto Alegre, mas utilizará o trajeto gaúcho como parte do seu ciclo para correr os 42.195km em Chicago no ano que vem.

— Uma prova deliciosa de correr, por ter o trajeto todo plano na Orla do Guaíba. É um baita percurso pra bater tempo. Vou começar o ciclo da Maratona de Chicago agora no fim do ano. É um trajeto que pra mim é perfeito por ser em casa, por ser com basicamente todos os meus amigos juntos ali. É basicamente juntar as minhas duas vidas, e por ser uma prova super rápida, com um trajeto plano, no frio. Espero que isso me dê todas as condições de bater meu recorde pessoal — conta.

Afago também para os "locais"

O trajeto agrada quem vem de fora, mas também dá uma afago em que passa pela cidade todos os dias, mas faz os 42.195km a pé pela primeira ou pela 10ª vez.

— Cheguei a cogitar fazer a minha primeira maratona em outros lugares, no Rio, por exemplo. Mas acredito que Porto Alegre deveria ser a primeira por se tratar do local onde nasci e cresci. Visitar e revisitar locais que fizeram parte da minha infância e adolescência, através da corrida, seria relembrar momentos de nostalgia e que me trouxeram muita felicidade ao longo da vida. Observar meus conterrâneos e pessoas de outros locais do Brasil e do mundo, vibrando e celebrando a cidade, amplificou ainda mais esses sentimentos — recorda Bruno Funari, administrador, que completou sua primeira maratona da vida em Porto Alegre no ano passado.

A bióloga Juliana Vaz enfrentou sua primeira maratona em 2024 na capital gaúcha. Depois de um ciclo bastante turbulento, principalmente pela enchente em Porto Alegre, em maio, estará de volta nas ruas da cidade. Com as características propícias para baixar o tempo, tentará seu recorde pessoal.

— Escolhi a Maratona Internacional de Porto Alegre porque foi onde fiz minha primeira prova de corrida em 2022. Eu já corria há anos, mas só então decidi participar de uma prova de corrida, e essa era a maior da cidade e coincidiu com minha mudança pra cá. Dois anos depois, quando resolvi encarar os 42km, quis repetir essa experiência, principalmente pelo fato de ter a minha família e amigos por perto torcendo por mim. Depois da enchente, correr a maratona daqui virou uma forma de homenagear a cidade. Agora quero voltar e melhorar o meu tempo.

Premiação alta

Para os atletas da elite, a maratona promete pagar um alto valor para os vencedores. Em 2025, a Maratona terá premiação de R$ 60 mil aos campeões, no masculino e no feminino, da prova principal. Caso haja quebra do recorde brasileiro (2h11min19s no masculino, com Vanderlei Cordeiro de Lima, em 2002, e 2h31min21s no feminino, com Rumokok Chapkanan, em 2012), mais R$ 100 mil será acrescentado ao prêmio.

Confira a programação

Sábado (7/6)

7h: Largada da meia maratona (21.097m)

9h30: Largada da rústica (5km e 10km)

11h: Maratoninha Kids.

Domingo (8/6)

6h55min: Largada para PCDs (maratona):

7h: Largada geral da maratona (42.195m).