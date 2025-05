Cléber Xavier trabalha saída de bola no Santos e Zé Rafael e Souza participam de treino

De olho no próximo compromisso do Santos no Campeonato Brasileiro (enfrenta o Ceará na segunda-feira, na Vila Belmiro, em duelo válido pela oitava rodada), o técnico Cléber Xavier comandou uma atividade tática nesta quarta-feira priorizando a melhora na saída de bola para tornar a equipe mais sólida na construção das jogadas.

A atividade contou com jogadores que enfrentaram o Grêmio e, após um trabalho físico, Xavier trabalhou situações de jogo. O comandante santista também treinou um posicionamento de seus atacantes para fazer a marcação por pressão no setor ofensivo.

Preocupado em melhorar o conjunto do elenco, os atletas foram submetidos a um ajuste na movimentação e a um exercício de toque de bola curto. Por fim um rápido coletivo com o sub-20 complementou os trabalhos.

A novidade ficou por conta da presença do lateral-esquerdo Souza (tornozelo direito) e do volante Zé Rafael (cirurgia na coluna). Ambos vem de um período de recuperação e estão sendo reintegrados ao elenco principal.

O treinador vai aproveitar as atividades de quinta, sexta e sábado para, no domingo, definir o time titular que inicia o confronto com o rival nordestino. Vice-lanterna do Nacional com quatro pontos, o Santos só está à frente do Sport, último colocado (2).