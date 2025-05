City vence Bournemouth no retorno de Rodri e despedida de De Bruyne

O atual Bola de Ouro, o volante espanhol Rodri, voltou a jogar pelo Manchester City (3º) nesta terça-feira (20), oito meses depois da grave lesão que sofreu no joelho, na vitória por 3 a 1 sobre o Bournemouth, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Inglês, que marcou a despedida do capitão Kevin de Bruyne do Etihad Stadium.

Os 'Citizens' foram para o intervalo vencendo por 2 a 0 graças aos gols de Omar Marmoush (14') e Bernardo Silva (38'). No segundo tempo Nico González (89') fez o terceiro e, nos acréscimos, Daniel Jebbison descontou para o Bournemouth (90'+6).

Com a vitória, o time de Manchester se mantém na terceira posição da tabela, com tudo a favor para garantir uma vaga na próxima Liga dos Campeões na última rodada (os cinco primeiros colocados se classificam: precisa de pelo menos um empate fora de casa, contra o Fulham, no próximo domingo.

O técnico Pep Guardiola não poderá contar com o croata Mateo Kovacic, que recebeu cartão vermelho no segundo tempo (67'), pouco antes da expulsão de Lewis Cook pelo Bournemouth (73').

No outro jogo da Premier League disputado nesta terça, o Crystal Palace (12º), campeão da Copa da Inglaterra no sábado, justamente sobre o Manchester City, comemorou o título com uma vitória por 4 a 2 sobre o Wolverhampton (14º).

- Volta de Rodri e homenagens a De Bruyne -

Rodri, que não jogava desde setembro do ano passado, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, entrou nos minutos finais da partida no lugar do atacante Erling Haaland.

De Bruyne, que está de saída do Manchester City depois de dez anos no clube, teve o nome cantado pelos torcedores durante toda a partida e foi ovacionado quando deixou o campo.

"Foi uma jornada inacreditável, um prazer", declarou o belga de 33 anos à Sky Sports.

"Quero levar alegria às pessoas, jogar futebol ofensivo, ser criativo, é isso que eu sou em campo e quero me divertir. Acho que nos divertimos muito ao longo desses dez anos", acrescentou.

De Bruyne se despede do City com 108 gols marcados em 421 jogos desde a sua chegada, em 2015.

Durante esse período, ele se tornou o jogador mais vitorioso da história do clube, com seis títulos da Premier League, dois da FA Cup, cinco da Copa da Liga Inglesa, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes.

-- Resultados da 37ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sexta-feira:

Aston Villa - Tottenham 2 - 0

Chelsea - Manchester United 1 - 0

- Domingo:

Everton - Southampton 2 - 0

West Ham - Nottingham 1 - 2

Brentford - Fulham 2 - 3

Leicester - Ipswich Town 2 - 0

Arsenal - Newcastle 1 - 0

- Segunda-feira:

Brighton - Liverpool 3 - 2

- Terça-feira:

Crystal Palace - Wolverhampton 4 - 2

Manchester City - Bournemouth 3 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 83 37 25 8 4 85 40 45

2. Arsenal 71 37 19 14 4 67 33 34

3. Manchester City 68 37 20 8 9 70 44 26

4. Newcastle 66 37 20 6 11 68 46 22

5. Chelsea 66 37 19 9 9 63 43 20

6. Aston Villa 66 37 19 9 9 58 49 9

7. Nottingham 65 37 19 8 10 58 45 13

8. Brighton 58 37 15 13 9 62 58 4

9. Brentford 55 37 16 7 14 65 56 9

10. Fulham 54 37 15 9 13 54 52 2

11. Bournemouth 53 37 14 11 12 56 46 10

12. Crystal Palace 52 37 13 13 11 50 50 0

13. Everton 45 37 10 15 12 41 44 -3

14. Wolverhampton 41 37 12 5 20 53 68 -15

15. West Ham 40 37 10 10 17 43 61 -18

16. Manchester United 39 37 10 9 18 42 54 -12

17. Tottenham 38 37 11 5 21 63 61 2

18. Leicester 25 37 6 7 24 33 78 -45

19. Ipswich Town 22 37 4 10 23 35 79 -44

20. Southampton 12 37 2 6 29 25 84 -59