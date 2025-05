Cinco pessoas são condenadas à prisão por ofensas racistas contra Vini Jr

Cinco pessoas foram condenadas, nesta quarta-feira (21), a um ano de prisão com direito a sursis por terem proferido ofensas racistas contra o brasileiro Vinícius Jr, craque do Real Madrid, em 2022, anunciou a Liga de Futebol Profissional espanhola.

Os cinco indivíduos, torcedores do clube Valladolid, acusados de terem insultado o atacante durante partida do Campeonato Espanhol em 30 de dezembro de 2022, terão que pagar multas de cerca de R$ 6.879 e R$ 10.319 , e também foram proibidos de frequentar estádios por três anos .

No entanto, os condenados não serão presos , exceto se reincidirem no curso dos próximos três anos.

Segundo a La Liga, esta é a primeira condenação com este peso resultante de incidentes similares ocorridos em um estádio, pois o Ministério Público qualificou os atos como "crime de ódio", com o agravante da "intenção de humilhar" e "atentar contra a dignidade do jogador" com motivações "racistas evidentes".