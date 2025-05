Raphinha é natural de Porto Alegre. Lluis Gene / AFP

A conquista do Campeonato Espanhol pelo Barcelona teve em Raphinha um dos seus pilares. Com dribles desconcertantes, passes precisos e faro de gol, o gaúcho protagonizou lances cruciais na campanha vitoriosa de La Liga.

Relembre cinco momentos que ilustram a importância de Raphinha para o título dos catalães.

Cinco momentos de Raphinha no título do Barça

Triplete no time de Ronaldo

Raphinha começou a temporada com três gols sobre o Valladolid. Luis Gene / AFP

Após uma primeira temporada abaixo das expectativas, Raphinha teve propostas para a deixar o Barcelona. Entretanto, ganhou a confiança de Hansi Flick para um segundo ano no Camp Nou.

O reflexo foi logo de cara, com a demonstração em um dos primeiros jogos que o ano seria diferente. Em goleada por 7 a 0 contra o Valladolid, o gaúcho fez três gols.

Show no Bernabéu

A goleada por 4 a 0 sobre o Real Madrid no Santiago Bernabéu foi um marco na campanha do título, e Raphinha teve participação fundamental. Além de balançar as redes com um gol de placa, ainda deu uma assistência precisa, consolidando sua importância em clássicos e elevando o moral do time.

Garçom de luxo contra o Atlético de Madrid

Raphinha foi garçom contra o Atlético de Madrid. Marco Bertorello / AFP

Em um confronto direto contra o Atlético de Madrid, Raphinha mostrou sua versatilidade ao distribuir duas assistências que desmontaram a defesa colchonera.

Dois passes decisivos foram cruciais na vitória por 4 a 2, um resultado que abriu vantagem na liderança do campeonato.

Decisivo no último suspiro

Raphinha marcou de pênalti o gol da vitória por 4 a 3 no Celta. Haitham Al-Shukairi / AFP

Jogos apertados também fizeram parte da campanha campeã. A partida contra o Celta de Vigo foi um exemplo disso. Com o placar empatado em 3 a 3, Raphinha cobrou um pênalti aos 53 minutos do segundo tempo com frieza e categoria, garantindo três pontos para o Barcelona nas rodadas finais.

Doblete decisivo no clássico que encaminhou o título

Gaúcho foi mais uma vez decisivo no El Clasico. Lluis Gene / AFP

Mais um clássico contra o Real Madrid, e mais uma vez Raphinha brilhou. Em uma partida tensa e disputada, o brasileiro marcou dois gols decisivos para a vitória do Barcelona.