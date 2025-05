Cidade natal de Ancelotti tem monumentos históricos, rica gastronomia e opções artísticas

Novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti nasceu em Reggiolo, na Itália, no dia 10 de junho de 1959. A cidade do treinador é riquíssima nos aspectos gastronômicos, culturais e históricos.

A Igreja de Santa Maria Assunta e a Igreja de San Rocco exibem arquiteturas religiosas típicas da região. No contexto artístico, a Pinacoteca Antonio Ruggiero Giorgi atrai os visitantes da região, assim como o Museu da Vida Rural, que conta a história agrícola do local.

Muitos pratos da região utilizam a abóbora como um dos ingredientes principais. No fim do mês de setembro, inclusive, o "Festival da Abóbora" atrai turistas de diversos locais.

A natureza também faz parte de Reggiolo. Os Vales de Novellara e Reggiolo ficam próximos da cidade. As áreas são ótimos atrativos para atividades ao ar livre. A população ali tem a oportunidade de entrar em contato com belas paisagens, observando a vida agrícola local.

No futebol, o principal clube da cidade é o US Reggiolo. Carlo Ancelotti, inclusive, jogou na equipe dos 14 aos 16 anos de idade. Roberto Angeli, prefeito de Reggiolo, mostrou a intenção de renomear o estádio do clube, que passaria a se chamar Stadio Giuseppe Ancelotti, em homenagem ao pai do técnico da seleção brasileira.