Chelsea vence Betis de virada (4-1) e conquista Conference League

O Chelsea fez valer sua condição de favorito para erguer sua primeira taça da Conference League, após vencer de virada (4-1) nesta quarta-feira (28), em Breslávia, na Polônia, a final contra o Betis, que perdeu assim a chance de conquistar o primeiro título europeu de sua história.

A equipe espanhola abriu o placar logo aos nove minutos por meio do marroquino Ez Abde, mas os ingleses viraram no segundo tempo, com gols do argentino Enzo Fernández (65'), do senegalês Nicolas Jackson (70'), do inglês Jadon Sancho (83') e do equatoriano Moisés Caicedo nos acréscimos (90'+1).

Com este triunfo, o Chelsea se torna o primeiro clube europeu a conquistar todos os títulos da Uefa, adicionando este troféu aos já conquistados na Liga dos Campeões, na Liga Europa, na Supercopa Europeia e na extinta Recopa Europeia.

É também o fechamento de uma temporada positiva para os 'Blues', que, sob o comando do técnico Enzo Maresca, conseguiram atingir seu objetivo de se classificar para a próxima Liga dos Campeões, sua principal missão nesta temporada, ao terminar em quarto lugar na Premier League no domingo.

Para o Betis, foi sua primeira final europeia e uma chance de fazer história, mas o time ficou aquém do esperado, incapaz de igualar seu vizinho e arquirrival, o Sevilla, que ostenta o retrospecto mais vitorioso da Liga Europa, com sete títulos.

- Mais um inglês campeão -

Os 'Verdiblancos', sextos colocados no último campeonato espanhol e que disputarão a Liga Europa de 2025-26, foram o único clube do seu país a chegar a uma final continental ao término desta temporada.

Além deste título do Chelsea, o futebol inglês já havia brilhado com o Tottenham, que conquistou a Liga Europa na semana passada ao vencer o Manchester United.

Resta definir o vencedor do torneio de clubes mais prestigiado do futebol europeu, que será disputado no sábado entre Paris Saint-Germain e Inter de Milão.

No início da partida desta quarta-feira, o Betis deixou clara toda sua motivação.

Ez Abde abriu o placar abriu o placarcapós um cruzamento rasteiro depois de um passe de Isco Alarcón, que deixou a bola fora do alcance do goleiro sueco Filip Jorgensen, titular do Chelsea nesta Conference no lugar do espanhol Robert Sánchez, que ocupou a vaga na Premier League.

No restante do primeiro tempo, o Betis quase ampliou a vantagem em várias ocasiões, principalmente com um chute forte de Marc Bartra (13') de fora da área, defendido por Jorgensen, e com um disparo de Johnny Cardoso (20') que estava livre mas mandou a bola alto demais.

- Quatro gols no 2º tempo -

No segundo tempo, o roteiro mudou completamente, começando pela substituição forçada de Ez Abde devido a uma lesão (52').

A virada do Chelsea teve Cole Palmer como peça-chave, dando duas assistências com cruzamentos precisos da direita, primeiro para o gol de empate de cabeça de Enzo Fernández (65') e, cinco minutos depois, para Nicolas Jackson finalizar de peito para o fundo da rede.

O Betis sentiu o golpe emocional e o Chelsea colocou o último prego no caixão aos 83 minutos, quando Kiernan Dewsbury-Hall tocou na área para Jadon Sancho, que com um chute cruzado colocou a bola fora do alcance do goleiro Adrián San Miguel.

Com a vitória praticamente garantida, um passe de Enzo Fernández foi aproveitado por Caicedo, da entrada da área, que chutou cruzado e fechou em 4 a 1 para os londrinos.

O Chelsea adicionou assim seu nome à ainda curta lista de vencedores da Conference League, que chegou a sua quarta edição. Nas temporadas anteriores, o torneio foi vencido pela Roma (2022), pelo West Ham (2023) e pelo grego Olympiakos (2024).

Horas antes da final, tumultos eclodiram em Breslávia entre torcedores do Chelsea e do Betis, resultando em 28 prisões, de acordo com autoridades polonesas.