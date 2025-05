Chelsea goleia na visita ao Djurgarden (4-1) e fica perto da final da Conference League

Levantar o troféu na cidade polonesa de Wroclaw, no dia 28 de maio, adicionaria mais um título continental à galeria do clube londrino que já conta com duas Ligas dos Campeões, duas Ligas Europa e duas Recopas.

O Chelsea abriu o placar com Sancho aos 12 minutos, quando o ponta recebeu um passe alto na área, matou no peito e chutou. Marcus Danielson tentou afastar mas a bola acabou entrando.

No início do segundo tempo, o Djurgarden poderia ter empatado numa cabeçada de Adam Stahl após um escanteio mas o goleiro sueco Filip Jorgensen, do clube inglês, mostrou que está com os reflexos em dia e espalmou.