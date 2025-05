Chelsea derrota o Liverpool no Inglês e mantém chances de buscar vaga na Liga dos Campeões

Motivado pelo objetivo de tentar garantir uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, o Chelsea cumpriu o seu objetivo neste domingo, no Stamford Bridge, e derrotou o Liverpool por 3 a 1, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Inglês.

Campeão antecipado, o time vermelho esteve longe de suas últimas atuações e não conseguiu frear o ímpeto do adversário. O resultado levou a equipe do técnico Enzo Maresca aos mesmos 63 pontos do Newcastle e à quinta colocação do torneio nacional. No topo da tabela, o Liverpool ostenta 82.

Os gols que deram o triunfo ao conjunto azul foram anotados pelo volante Enzo Fernandez e por Jarell Quansah contra na etapa inicial. Na volta do intervalo, Van Dijik descontou para o Liverpool. Praticamente no último lance, Palmer, de pênalti, fez 3 a 1.

As duas equipes voltam a campo pela competição no próximo final de semana. No domingo, o Chelsea desafia o Newcastle no St James Park como visitante. No mesmo dia, o Liverpool vai fazer o clássico da rodada contra o Arsenal no Anfield.