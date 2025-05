Champions League: os principais jogadores da Inter de Milão na busca pelo tetra

A Inter de Milão foi uma das equipes mais equilibradas da Champions League e isso foi fundamental para chegar na final, no dia 31 de maio, em Munique, contra o PSG . A busca pelo tetracampeonato passa por uma defesa sólida, que sofreu poucos gols ao longo da campanha, e um ataque eficiente, com todos os setores auxiliando na hora de marcar gols.

Liderados por Simone Inzaghi , a equipe italiana se destaca pela pluralidade de nações no elenco, mas sem perder as raízes da Itália. Destaque para a espinha dorsal da Inter, responsável por fazer a tática 3-5-2 dar bons resultados.

Yan Sommer

O goleiro suíço é um dos destaques da competição. São 13 jogos disputados e 11 gols sofridos. No mata-mata, Sommer apareceu de maneira decisiva, principalmente contra o Bayern de Munique e o Barcelona.

Antes criticado por algumas falhas, ele ganhou a confiança do torcedor da Inter de Milão.

Dumfries

Pelo lado direito do campo, Denzel Dumfries é quase que um atacante. Veloz e com boa visão de jogo, ele cria muitas oportunidade e algumas delas são finalizadas por ele.

Çalhanoglu

Quem sabe na bola parada não seja decidido o título. E pode ser dos pés do meio-campista turco que saia um gol de escanteio, falta ou penalidade. Çalhanoglu também é o líder do grupo, sendo o capitão escolhido por Inzaghi.

Foram 11 partidas disputadas, quatro gols marcados e duas assistências. Na semifinal contra o Barcelona, o turco contribuiu com um pênalti convertido e um passe para gol.

Barella

Um dos guerreiros da Inter em campo é Nicolo Barella. Criativo no ataque, mas essencial na defesa. O italiano é responsável por duelos no meio de campo e costuma ganhá-los com frequência.