Casper Ruud perde para Nuno Borges e cai na 2ª rodada de Roland Garros

Duas vezes finalista em Roland Garros (2022 e 2023), o norueguês Casper Ruud, número 8 do mundo, foi derrotado pelo português Nuno Borges (N.41) nesta quarta-feira e se despediu do Grand Slam parisiense na segunda rodada.

Antes desta eliminação precoce em Roland Garros, que deve tirá-lo do Top 10 do ranking da ATP, já que foi semifinalista no ano passado, o norueguês havia sido atropelado pelo italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, nas quartas de final do Masters 1000 de Roma (6-0 e 6-1).