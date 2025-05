Carlos Alcaraz bate Jannik Sinner e conquista o Masters de Roma

Alcarz comemora vitória em Roma. Tiziana FABI / AFP

No duelo entre os dois principais jogadores da nova geração do tênis, o espanhol Carlos Alcaraz venceu o italiano Jannik Sinner, pela quarta vez seguida, e conquistou o título do Masters 1000 de Roma, frustrando o público que lotou o Foro Italico. Com parciais de 7/6 (7/5) e 6/1, após uma hora e 44 minutos de partida.

A expectativa estava em torno de Sinner, que voltou a jogar após três meses afastado das quadras, para cumprir uma suspensão por doping, que defendia uma invencibilidade de 26 jogos e buscava se tornar o primeiro italiano a triunfar em casa desde 1976, quando Adriano Panatta sagrou-se campeão.

Com um jogo sólido, Alcaraz resistiu à pressão do número 1 do mundo e do público no primeiro set, que foi equilibrado até a reta final. Com 6-5 a favor, Sinner chegou a ter dois set points no saque do espanhol, que conseguiu virar e forçar o 11º tie-break entre eles em 11 confrontos.

No desempate, Alcaraz começou melhor e fez 3-0. E apesar de Sinner reagir em 3-4 e salvar um set point em 4-6, o espanhol conseguiu fechar o tie-break em 7 a 5, em uma horas e 11 minutos de jogo.