Carlo Ancelotti homenageia Seleção em postagem nas redes sociais: "Olá, Brasil!"

O técnico Carlo Ancelotti fez uma homenagem para a Seleção Brasileira nas redes sociais nesta segunda-feira (26). A publicação ocorreu pouco antes da apresentação oficial do italiano como novo comandante do time nacional.

No vídeo publicado pelo ex-treinador do Real Madrid aparecem momentos históricos da Seleção Brasileira, sobretudo em partidas da Copas do Mundo. "Olá, Brasil!", escreveu o italiano na legenda da postagem nas redes sociais.