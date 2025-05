Campeãs olímpicas garantem vaga na decisão do WTA 1000 de Roma 

Atuais campeãs olímpicas de duplas e do WTA 1000 de Roma, as italianas Sara Errani e Jasmine Paolini fizeram a alegria da torcida local nesta sexta-feira (16), após vencerem as russas Mirra Andreeva e Diana Shnaider, com um duplo 6/4, em uma das semifinais do torneio disputado no saibro do Foro Italico.