Campeão da Liga Europa pelo Tottenham, Heung-Min Son já jogou na Arena e no Beira-Rio; relembre

Son comemora gol no Beira-Rio em 2014. Fernando Gomes / Agencia RBS

A quarta-feira (21) foi especial para o Tottenham: 17 anos depois, o clube inglês voltou a conquistar um título oficial. Na decisão da Liga Europa, disputada em Bilbao, na Espanha, o "Spurs" venceu o Manchester United por 1 a 0 e levou o tricampeonato da competição. O gol do jogo foi marcado pelo atacante Brennan Johnson.

No final da 10ª temporada pelo Tottenham, Heung-Min Son foi o responsável por erguer o troféu de campeão no Estádio San Mamés. O astro sul-coreano, de 32 anos, ingressou na partida aos 22 minutos do segundo tempo, já com a braçadeira de capitão, na vaga do brasileiro Richarlison.

Antes de se tornar uma estrela do futebol mundial, porém, Son jogou em Porto Alegre nos estádios de Grêmio e Inter.

Inauguração da Arena

Em dezembro de 2012, o atacante participou da inauguração da Arena, no amistoso que terminou com a vitória tricolor, por 2 a 1, sobre o Hamburgo. No intervalo, o técnico alemão Thorsten Fink realizou duas alterações na equipe visitante, e lá estava o jovem de 20 anos com a camisa número 40 às costas.

Copa do Mundo no Beira-Rio

Duas temporadas depois, Porto Alegre foi sede da Copa do Mundo 2014. Naquele que parecia ser o jogo menos badalado da passagem do mundial pela capital dos gaúchos, Son estava de volta, mas em outro momento da carreira — no ano anterior, fora vendido por 10 milhões de euros ao Bayer Leverkusen. Na derrota da Coreia do Sul para a Argélia, por 4 a 2, atuou durante os 90 minutos e fez o primeiro gol da sua seleção, quando o placar já apontava 3 a 0 pros africanos.

Idolatria no Tottenham

Son chegou à Inglaterra em agosto de 2015 por 18 milhões de libras esterlinas. Pela equipe de Londres, já disputou 454 jogos oficiais, marcou 173 gols e concedeu 95 assistências.