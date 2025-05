Campeã olímpica avança às oitavas de final em Roland Garros

A chinesa Zheng Qinwen , medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024 , está nas oitavas de final do Aberto da França, superando seu melhor resultado no torneio.

Nesta sexta-feira (30), com parciais de 6/3 e 6/4 , em 1h26min de partida, ela derrotou a sensação canadense Victoria Mboko , de 18 anos. Com isso, ela mantém uma invencibilidade de nove jogos em Roland Garros , contando as seis vitórias que lhe valeram o título olímpico.

A última derrota da chinesa no saibro parisiense aconteceu na terceira rodada edição passada do Grand Slam francês, quando em três sets foi surpreendida pela russa Elina Avanesyan. Agora, ela é apontada como uma jogadora que pode surpreender as principais candidatas do torneio.