Calderano sofre, mas vence casaque e vai às oitavas no Mundial de tênis de mesa

Após conquistar vitórias tranquilas no Mundial de tênis de mesa, o brasileiro Hugo Calderano sofreu nesta quarta-feira para avançar às oitavas de final. O atual número três do mundo precisou buscar a virada para superar o surpreendente casaque Kirill Gerassimenko por 4 sets a 2, com parciais de 9/11, 9/11, 11/5, 12/10, 11/09 e 11/07, em Doha, no Catar.