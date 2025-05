Caio Bonfim é prata e Viviane Lyra é bronze no Circuito Mundial de marcha atlética

Os brasileiros Caio Bonfim e Viviane Lyra conquistaram um lugar no pódio dos 20 km , da quarta edição da Copa Korzeniowski de marcha atlética , válida pela série ouro do Circuito Mundial da modalidade, promovido pela Federação Internacional (World Atlhetics), realizada em Varsóvia, na Polônia.

Vice-campeão olímpico em Paris, Caio completou a prova em 1h21min34seg e ficou atrás do japonês Toshikazu Yamanishi , bicampeão mundial (2019 e 2022), bronze olímpico em 2024 e, desde fevereiro, detentor do recorde mundial , que completou a prova em 1h20min50seg.

— Estou muito feliz com a medalha de prata. Perdemos para o recordista mundial, numa prova difícil, com muito vento. Há uma semana tive influenza e foi muita luta para recuperar o corpo e chegar aqui pronto para competir. Estou muito orgulhoso com o resultado, por conseguir performar. E agora estou voltando para o Brasil para continuar o trabalho — afirmou Caio, que é atleta do Caso-DF.