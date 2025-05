Bruno Fuchs revela Palmeiras ambicioso na Libertadores: 'Almejamos o 1º lugar no geral'

A vaga antecipada às oitavas de final da Copa Libertadores não diminuirá o ímpeto do Palmeiras nos dois jogos que restam da fase de classificação. De acordo com o zagueiro Bruno Fuchs, a equipe está empenhada em fechar na liderança geral para ter vantagem de definir em casa nos mata-matas.

Único com 100% de aproveitamento, o time alviverde soma 12 pontos. Seu perseguidor mais próximo em outras chaves é o arquirrival São Paulo, com 10. O Estudiantes tem 9. Superar o Bolívar nesta quinta-feira, no Allianz Parque, pode até garantir a meta em caso de tropeço dos oponentes.

"Apesar de já estarmos classificados, almejamos o primeiro lugar no geral, que facilita para decidir em casa até a semifinal, pois é muito importante decidir em casa na Libertadores, pelo peso da competição", avaliou Bruno Fuchs. "Quanto ao Bolívar, é uma equipe de tradição na Libertadores, é uma equipe muito forte e tem chance de classificar ainda, então, acho que eles vêm para dar a vida. Sobre voltar a jogar em casa, no Allianz Parque, é muito especial, a gente estará de volta e pretendemos buscar mais três pontos", disse.

Fuchs sabe, também, da briga pelas posições na defesa do Palmeiras. Além do capitão Gustavo Gómez e do experiente Murilo, a concorrência aumentará nos próximos dias com a recuperação de Micael. O jogador iniciou nesta terça-feira a transição física.

Independentemente de quem atue, Fuchs celebra que todos estão dando conta do recado sob o comando de Abel Ferreira e ajudando o Palmeiras a empilhar vitórias, o que deixa o ambiente mais leve e confiante com as lideranças no Brasileirão e na Libertadores.

"É muito bom ganhar, né? A gente vem de uma sequência muito boa e obviamente o ambiente fica bom. Fica gostoso vir trabalhar com uma vitória, por ter sido em um clássico foi especial também, do jeito que foi, no finalzinho, no último lance (fez 1 a 0 no São Paulo aos 50 minutos)", enfatizou. "Isso mostra a força da equipe, o comprometimento. A gente acredita até o final e não foi o primeiro jogo que a gente ganhou no último minuto. Isso mostra que acreditamos até o final e a gente pretende seguir assim."

Desempenhar um bom futebol também é meta de Bruno Fuchs para ser contratado em definitivo. Ele está emprestado pelo Atlético-MG até o fim do ano e já disputou 12 partidas no Palmeiras, nove como titular.