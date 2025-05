Bravos vence o "Gaúcho Bowl" e é campeão estadual de futebol americano pela primeira vez

Partida terminou com vitória por 14 a 6. Gabriel Haesbaert / Divulgação

O Bravos FA, de Porto Alegre, derrotou o Santa Maria Soldiers por 14 a 6 no "Gaúcho Bowl", neste domingo (18), e é campeão estadual invicto de futebol americano.

A final é chamada de "Gaúcho Bowl", em alusão ao Super Bowl, a decisão da NFL, a liga profissional dos Estados Unidos.

Com essa vitória, o Bravos conquista o seu primeiro título gaúcho. A equipe surgiu no ano passado após a junção de dois times tradicionais da Região Metropolitana: o Porto Alegre Pumpkins, quatro vezes campeão gaúcho e com 20 anos de história, e o Canoas Bulls, fundado há 18 anos. O objetivo foi unir esforços, já que as duas equipes foram duramente afetadas pela enchente de 2024 e estavam com poucos atletas — em geral, são necessários mais de 40 jogadores em um time de futebol americano.

Já o Soldiers encerra um período de hegemonia em solo gaúcho. O time havia vencido as últimas seis edições e tem oito títulos no total.

O jogo

O Bravos abriu o placar no segundo quarto de partida com uma conexão do quarterback Nicolas do Canto com o wide receiver Theo Miguel. O chute extra de Vinicius Lemos deixou o placar em 7 a 0.

A reação do Soldiers veio no começo do terceiro quarto, em um passe do quarterback Maurício Faé com o recebedor Nicolas Pippi. No entanto, o erro na tentativa de chute manteve a equipe atrás no marcador: Bravos 7 a 6 Soldiers.

Faltando dois minutos para o fim do jogo, o time de Porto Alegre ampliou o resultado e sacramentou a vitória com um touchdown corrido de Ariel Amaral. O kicker Vinicius Lemos deu números finais à partida com o extra point: 14 a 6.

Na disputa do terceiro lugar, o Bears, de Igrejinha, derrotou o Gravataí Spartans pelo placar de 29 a 0.