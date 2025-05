Brasileiros ficam fora do pódio no segundo dia da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade

Competição na Hungria foi a primeira do ciclo olímpico de 2028. Planet Canoe / ICF/Divulgação

Após o ouro de Isaquias Queiroz, na prova do C1 500 metros, o Brasil encerrou a etapa de Szeged, na Hungria, da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade, neste domingo (18) sem conseguir um novo lugar no pódio. Este foi o primeiro evento internacional a do ciclo dos Jogos de Los Angeles 2028.

As duplas Isaquias Queiroz e Gabriel Assunção e Filipe Santana e Jacky Godmann se classificaram para as finais A e B do C2 masculino 500 metros.

Isaquias e Gabriel terminaram na sexta colocação, com o tempo de 1min49seg26, marca inferior ao 1min45seg47 conquistado na semifinal.

A medalha de ouro ficou com a dupla da Espanha Joan Antoni Moreno e Diego Dominguez (1min46seg68), seguidos pelos compatriotas Daniel Grijalba e Adrian Sieiro e pelos russos Zakhar Petrov e Ivan Shtyl.

— Viemos com a expectativa de nos garantir na final e conseguimos. Fizemos uma boa semifinal e, na hora da decisão, teve vento de lado e de frente que atrapalhou muito, mas fizemos uma boa prova — disse Isaquias.

Na final B, Filipe Santana e Jacky Godmann fecharam a competição na nona posição, marcando 1min56seg93. A prova foi vencida pelos chineses Yuebin Yu e Chenwei Yu.

Mateus Nunes representou o Brasil na final do C1 masculino 5.000 metros e completou a prova em 25min25seg24, garantindo a sétima colocação.

A disputa foi intensa do início ao fim, com o pódio formado pelo cubano Jose Ramon Pelier (Cuba), ouro com 23min20seg97. A prata ficou com o espanhol Jaime Duro, com 23min37seg91 e o bronze com o húngaro Balazs Adolf, bronze com 24min04seg94.