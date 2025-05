Brasileiros começam Mundial de Tênis de mesa com três vitórias em quatro jogos

Hugo e Bruna formam dupla de olho em Los Angeles 2028. ITTF Americas / Divulgação

O Brasil teve um bom começo no Campeonato Mundial de tênis de mesa, em Doha, no Catar. Neste sábado (17), foram três vitórias em quatro confrontos realizados pela primeira rodada do torneio.

Principais jogadores do país, Hugo Calderano e Bruna Takahashi fizeram uma ótima estreia e venceram Fabio Rakotoarimanana e Hanitra Raharimanana, de Madagascar, por 3 a 0 (11/7, 11/7 e 11/6), em apenas 17 minutos de partida e garantiram vaga na segunda rodada das duplas mistas.

Os próximos adversários dos brasileiros serão definidos entre os estadunidenses Jishan Liang e Amy Wang e os chineses Wang Chuqin e Sun Yingsha, que são os cabeças de chave número 2.

Giulia Takahashi avança em simples e nas duplas mistas

Giulia estreia em mundiais adultos. ITTFWorld / Divulgação

Quem teve muito o que comemorar neste primeiro dia em Doha foi a irmã de Bruna, Giulia Takahashi. A mesa-tenista de 20 anos venceu a nigeriana Hope Udoaka por 4 a 0, parciais de 11/3, 11/1, 11/6 e 11/8, em 21 minutos de partida, e se classificou para a segunda rodada.

— Era minha primeira partida, então eu estava um pouco nervosa, e minha primeira tática foi manter a calma. Meu treinador estava sempre lá gritando para mim: "Calma, vamos, Giulia". Ele estava ao meu lado, me apoiando, e acho que isso foi o mais importante para mim — disse Giulia, que disputa seu primeiro mundial adulto.

Número 81 do ranking mundial, ela vai encarar a egípcia hana Goda, de apenas 17 anos e 19ª na lista de favoritas. Na estreia, a campeã dos Jogos Africanos de 2023 e atual campeã do Campeonato Africano derrotou a australiana Jiamuwa Wu por 4 a 1.

Giulia Takahashi ainda voltou à mesa para fazer sua primeira partida nas duplas mistas, onde é a cabeça de chave número 11, ao lado de Guilherme Teodoro. A parceria brasileira confirmou o favoritismo e eliminou os argentinos Francisco Sanchi e Ana Codina por 3 a 1, parciais de 11/6, 11/4, 9/11 e 11/9, em 31 minutos de jogo.

Os adversários de segunda rodada de Giulia e Guilherme serão definidos entre os norte-coreanos Ham Yu Song e Pyon Song Gyong e a dupla formada pelo espanhol Daniel Berzosa e a ucraniana Veronika Matiunina.

Vitor Ishiy se despede em simples

ITTF World / Divulgação

Quem acabou sendo eliminado foi Vítor Ishiy, que perdeu para o nigeriano Quadri Aruna, 25º do mundo, que fez 4 a 0, parciais de 11/9, 11/7, 11/7 e 11/9, em 29 minutos de confronto.

Ishiy ainda vai jogar na chave masculina de duplas. Ele e Guilherme Teodoro são os cabeças 13 do torneio e irão estrear no domingo (18), às 6h40 (de Brasília), contra a parceria do húngaro Balazs Lei e do eslovaco Samuel Arpas.

Hugo Calderano e Bruna Takahashi estreiam em simples

Ainda no domingo, o Brasil terá a estreia de Hugo Calderano. Número 3 do ranking mundial, ele é um dos favoritos ao título. Seu primeiro rival será o mexicano Rogelio Castro, 122º colocado na lista da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF). A partida está marcada para Começar às 13h50.

Na chave masculina, Leonardo Iizuka vai enfrentar o nigeriano Olajide Omotayo, campeão dos Jogos Africanos de 2019, e Guilherme Teodoro terá pela frente o estadunidense Kanak Jha, 26º cabeça de chave.

Entre as mulheres, Bruna Takahashi irá fazer sua estreia nas simples. Número 16 do ranking, ela será desafiada por Judith Nangonzi, de Uganda. Já Laura Watanabe vai começar o Mundial diante da argelina Malissa Nasri.