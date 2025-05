Brasileiro Vitor Tavares é campeão do torneio internacional do Bahrein de parabadminton

Vitor Tavares é o número 4 do mundo.

Campeão na semana passada em Dubai, o medalhista de bronze dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 , Vitor Tavares , mostrou mais uma vez que vive uma grande fase. Neste domingo (18), ele venceu o sul-coreano Lee Daesung por 2 a 0, parciais de 21/16 e 21/14 e conquistou o título do Internacional do Bahrein de parabadminton.

Número 4 do mundo, Vitor venceu Daesung, 21º do ranking, pela terceira vez e manteve a invencibilidade diante do adversário.