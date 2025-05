Brasileiro Matheus Pessanha conquista dois títulos e bate recorde no Mundial sub-20 de levantamento de peso

Matheus Pessanha e suas três medalhas conquistadas em Lima. Acervo Pessoal

O levantamento de pesos do Brasil viveu mais uma noite de gala em Lima, no Peru, na mesma semana em que já havia conquistado um título mundial no sub-17, com Isanelly Cristina. Neste domingo (4), Matheus Pessanha se sagrou campeão mundial sub-20 no arremesso – com 220 kg, novo recorde mundial da categoria – e no total (395 kg). Ele ainda ficou com a prata no arranco, levantando 175 kg.

Esta já é a melhor participação brasileira em Campeonato Mundiais de todas as categorias. Foi a única vez que o Brasil subiu ao alto do pódio mais de uma vez em um torneio mundial, agora com direito a dois recordes mundiais.

Matheus começou a prova do arranco com muita segurança. Iniciou levantando 165 kg, sem muitas dificuldades. Depois, subiu para 170 kg, novamente com sucesso, quando já começava a se desenhar a briga pelas medalhas. Sua terceira tentativa foi de 175 kg, concretizada já com mais dificuldades.

Pessanha era o líder da disputa no arranco, tinha a primeira medalha garantida e cada um dos seus adversários ainda podia levantar mais uma vez. O egípcio Mahmoud Hassan falhou, ficando com o bronze. E o iraniano Abolfazl Zare mostrou sua força, erguendo 176 kg e garantindo o ouro.

Na prova do arremesso, Matheus começou com 205 kg, a carga inicial mais alta da disputa, e ergueu com total segurança. Naquele momento, Hassan já havia feito duas tentativas e Zare uma.

O brasileiro subiu para 212 kg, na segunda rodada, mantendo-se na liderança. A aposta final de Zare era com 214 kg, mas ele falhou. O egípcio, por sua vez, pediu 215 kg, carga que o brasileiro alcançou no Mundial do ano passado, mas também fracassou, garantindo a medalha de ouro para o pesista do Brasil.

Já com o título garantido, Matheus Pessanha foi buscar o recorde mundial de 220 kg. E não decepcionou.

— Obviamente, estou muito feliz. Eu queria bastante, treinei muito para isso, estava treinando pesado. Eu tinha em mente bater o recorde, era o meu maior objetivo da competição. Eu sabia que o arranco ia ser um pouco mais disputado, mas o arremesso estava bom para bater o recorde. Tanto é que, durante a disputa, eu estava pensando mais no recorde do que na medalha. Estou muito feliz pelo recorde, também pelo primeiro lugar — disse o novo campeão mundial.

Laila Grimaldi termina em 4º

Medalhista no Mundial sub-17, Laila Grimaldi estreou no sub-20 com boa participação. Na disputa do arranco, a brasileira ficou na quarta colocação e ficou muito perto de garantir a medalha, perdendo no penúltimo levantamento da prova.

Laila iniciou a disputa do primeiro exercício sem muitas dificuldades, erguendo 95 kg. Não foi tão fácil na segunda tentativa, com 100 kg, mas ela concluiu o movimento de forma correta. Na terceira tentativa, porém, falhou com 102 kg. A carga ainda era o suficiente para brigar pela medalha, que só escapou após a última tentativa da chinesa Xu Qianran, que colocou 106 kg para cima, tirando a brasileira do pódio e assegurando com a prata.

O ouro foi para a norte-coreana Kim Yong Ju (107 kg) e o bronze ficou com a venezuelana Lidysmar Del Valle (103 kg).