Brasileiro Fernando Romboli fica com o vice de duplas do ATP 500 de Hamburgo

Não deu para o brasileiro Fernando Romboli e o argentino Andrés Molteni conquistarem o título de duplas do ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha. Neste sábado (24), eles foram derrotados na decisão, pelos italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori, vice-campeões em Roland Garros 2024 e que também disputaram as duas últimas finais do Australian Open, por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/0, em 68 minutos de partida.