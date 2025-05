Brasileiro e queniana: quem são os detentores dos recordes da Maratona Internacional de Porto Alegre

Ednah Mukhwana é a dona do recorde no feminino. Marca foi conquistada em 2013.

Porto Alegre receberá a 40ª edição da Maratona Internacional no próximo dia 8 de junho. Depois da edição do ano passado ser adiada para setembro em virtude da enchente que afetou o estado em maio, a prova volta a ser realizada em junho.

— Eu nunca vou esquecer daquele dia. Em 1994, estava muito bem preparado. Estava correndo entre 230 e 240km semanais. Foi uma das melhores fases da minha vida. Estava confiante, apesar dos concorrentes. Puxamos o pelotão do começo ao fim — disse, em entrevista à Zero Hora, no ano passado.

O ugandense Maxwell Rotich venceu a maratona no ano passado, quando completou a prova em 2h18min55s, a 5min56s do recorde. A queniana Vivian Kiplagati foi quem saiu com o título entre as mulheres. Ela fez os 42,195km em 2h42min57s.