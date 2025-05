Brasileiras conquistam prata e bronze na Copa do Mundo de Ginástica Artística

Gabriela Barbosa (E) com sua primeira medalha de Copa do Mundo. CBG / Divulgação

O Brasil conquistou duas medalhas no primeiro dia de finais da etapa de Koper, na Eslovênia, da Copa do Mundo de Ginástica Artística. Os pódios vieram nas barras assimétricas, com a prata de Gabriela Barbosa e o bronze de Gabriela Bouças.

A dupla de Gabrielas subiu pela primeira vez no pódio em um evento do circuito mundial da modalidade. O ouro ficou com local Lucija Hribar, que somou 12,400 pontos em sua apresentação.

Gabriela Barbosa foi vice com 12,266 e ficou 0,100 à frente de Gabriela Bouças. As medalhistas entram em ação novamente na Arena Bonifika neste domingo (18). Ambas estarão na decisão da trave e Barbosa ainda disputará a final do solo, que também a presença de Julia Coutinho, que obteve o primeiro lugar na fase qualificatória.

No masculino, Lucas Bitencourt conseguiu a terceira melhor nota na barra fixa e vai brigar por medalha ao lado de Patrick Correa, que foi sexto nas eliminatórias. Lucas ainda avançou nas paralelas, assim como Johnny Oshiro.

O canal Sportv 3 anuncia a transmissão. As finais de trave, solo, paralelas e barra fixa iniciam às 8h (de Brasília).