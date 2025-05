Brasileira Gabi é campeã da Liga dos Campeões da Europa de vôlei feminino

Gabi foi eleita para a seleção da Liga. CEV Champions League Volley / Divulgação

O Imoco Volley Conegliano, da Itália, conquistou neste domingo (4) seu terceiro título da Liga dos Campeões da Europa feminina. Na decisão, disputada em Istambul, na Turquia, a equipe da ponteira brasileira Gabi derrotou outro time italiano, o Pallavolo Scandicci, da central Carol, por 3 sets a 0, parciais 25/16, 25/21 e 25/19, em apenas 1h07min de partida.

Com uma atuação impressionante em todos os fundamentos, o time dirigido por Daniele Santarelli deu mostras de por que é praticamente imbatível. Nesta temporada, venceu o Campeonato Italiano pela quinta vez seguida, ganhou o hepta da Supercopa da Itália, o hexa da Copa da Itália, o Mundial de Clubes e o segundo título europeu consecutivo, sofrendo apenas uma derrota em 54 jogos disputados.

A conquista da Liga dos Campeões veio de forma invicta, com 10 vitórias e apenas dois sets perdidos, um deles na semifinal diante do Vero Volley Milano, também da Itália, que ficou com a medalha de bronze ao derrotar o turco VakifBank Istanbul por 3 a 1 (25/15, 25/19, 23/25 e 25/18).

Na decisão, a oposta sueca Isabelle Haak foi a principal pontuadora com 21 acertos, sendo nove no primeiro set, cinco no segundo e sete no terceiro. A jogadora de 25 anos terminaria eleita a melhor jogadora (MVP) da competição.

Eleita melhor jogadora do torneio, sueca Haak ataca durante a final. CEV Champions League Volley / Divulgação

Com 11 pontos, nove de ataque e dois de bloqueio, inclusive o que fechou a segunda parcial, Gabi teve ótima atuação no passe, com 69% de aproveitamento. A capitã da seleção brasileira também foi eleita para a seleção do torneio, como uma das melhores ponteiras, ao lado da companheira de equipe, a chinesa Ting Zhu, que na decisão marcou 14 pontos.

Confira a seleção da Liga dos Campeões de vôlei: