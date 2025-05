Brasil só tem dois atletas entre os mais bem pagos do mundo; veja ranking e valores

Neymar e Vini Jr são os únicos atletas brasileiros entre os atletas mais bem pagos do mundo. Raul Baretta / THOMAS COEX / Santos / Divulgação / AFP

Entre os 50 atletas mais bem pagos do mundo de 2025, o Brasil tem apenas dois representantes — ambos do futebol. Neymar e Vinicius Júnior são os únicos nomes nacionais presentes no ranking anual da Forbes, dominada por jogadores de elite do futebol europeu, estrelas da NBA e astros do boxe e do golfe.

O atacante Neymar, 33 anos, atualmente no Santos, ocupa a 25ª colocação geral. Segundo a publicação, o camisa 10 deve acumular cerca de US$ 76 milhões ao longo deste ano, o equivalente a R$ 479 milhões.

Desse total, US$ 46 milhões são provenientes de salários, prêmios e bonificações no campo, enquanto outros US$ 30 milhões vêm de contratos publicitários, participações empresariais e projetos paralelos.

Já Vini Jr., 24 anos, atacante do Real Madrid, aparece na 46ª posição, com um rendimento estimado em US$ 55 milhões (aproximadamente R$ 347 milhões).

Maior parte do valor vem do desempenho esportivo: US$ 40 milhões são relacionados a conquistas pelo clube espanhol. Fora dos gramados, o jogador fatura cerca de US$ 15 milhões com parcerias comerciais e publicidade.

Os líderes de 2025

O topo da lista é liderado por Cristiano Ronaldo, com impressionantes US$ 275 milhões (R$ 1,73 bilhão), sendo US$ 225 milhões do futebol — principalmente de seu contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita — e mais US$ 50 milhões de publicidade e negócios paralelos. O futebol emplaca mais dois atletas no top 10: Lionel Messi e Karim Benzema.

Em seguida, aparece o armador Stephen Curry, da NBA, com US$ 156 milhões no total, cerca de R$ 985 milhões (US$ 56 milhões em quadra e US$ 100 milhões fora dela).

Vini Jr. deve subir no ranking

Apesar de estar no fim da lista, Vinicius Jr. deve subir posições nos próximos anos. O jogador renovou contrato com o Real Madrid até 2030 e, se tornou o atleta mais bem pago do elenco merengue, com ganhos que devem superar R$ 126 milhões por temporada, cerca de R$ 795 milhões, o que o colocaria no top 10.

Recentemente, também sido veiculado o interesse árabe na sua contratação. O salário oferecido pelos sauditas seria de cerca de 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão).

Predomínio do futebol

O levantamento mostra que o futebol é uma das principais fontes de fortuna no mundo dos esportes, ao lado da NBA e de modalidades individuais como boxe, golfe e tênis. A lista da Forbes não inclui nenhuma mulher entre os 50 maiores rendimentos do esporte mundial em 2025.

Veja o ranking completo: