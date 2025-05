Brasil fecha Pan-Americano sub-15 de wrestling com oito medalhas 

Arthur Estevão ganhou a medalha de ouro brasileira. CBW / Divulgação

A seleção brasileira de wrestling sub-15 fez sua melhor campanha em campeonatos Pan-Americanos com a conquista de oito medalhas (um ouro, duas pratas e cinco bronzes).

A competição foi disputada na Cidade da Guatemala e teve seu encerramento no domingo (25).

O último dia de disputas teve a prata do amapaense Jorge Borges no estilo livre 48 kg e os bronzes dos cariocas Rafaela Bispo na categoria 50 kg e Arthur Estevão no livre 75 kg e do paraibano Auzueres Neto no greco-romano 52 kg.

Anteriormente, o Brasil já havia subido no pódio com o ouro do carioca Arthur Estevão (greco-romano — 75 kg), a prata do mato-grossense Ryan Brandão (greco-romano — 57 kg) e os bronzes também no greco-romano do carioca Erick Salustino (62 kg) e do paulista Guilherme Simeoni (85 kg).

— Superamos a campanha do ano passado, quando ganhamos seis medalhas. Esse grupo está de parabéns por uma campanha tão marcante, não só pelas oito medalhas, mas por outros resultados importantes e sobretudo como encaramos com confiança atletas de países com tradição como os Estados Unidos. Fizemos um campeão que foi o Arthur. Estamos na trilha certa sabendo que nesta faixa etária o mais importante é o desenvolvimento— comemorou Flavio Cabral, presidente da Confederação Brasileira de Wrestling (CBW).