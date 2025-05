Brasil de Pelotas é derrotado em casa e segue na lanterna na Série D

Brasil de Pelotas recebeu o Marcílio Dias neste domingo. Ítalo Santos / Divulgação Brasil-Pel

O Brasil de Pelotas viveu mais um capítulo do seu drama na Série D do Campeonato Brasileiro. O Xavante foi derrotado pelo Marcílio Dias por 2 a 1, neste domingo (25), no Bento Freitas, e segue como lanterna do Grupo A8.

O Marcílio Dias fez valer seu melhor momento e chegou a abrir 2 a 0 no placar, com gols de Julio Rusch e Alex Gonçalves. Bryan Gabriel anotou para o Xavante no segundo tempo.

Com a derrota, o Brasil de Pelotas segue com apenas quatro pontos e ocupa a lanterna do grupo, dois pontos atrás do São Luiz. O Marcílio Dias assumiu a liderança da chave com a vitória. A equipe catarinense soma 11 pontos.