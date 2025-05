Brasil conquista mais cinco medalhas na Copa do Mundo de Ginástica Artística

Patrick Corrêa (E) e Lucas Bitencourt (C) no pódio da barra fixa.

O Brasil conquistou mais cinco medalhas no encerramento da etapa de Koper, na Eslovênia, da Copa do Mundo de Ginástica Artística . Após os pódios, nas barras assimétricas, com Gabriela Barbosa e Gabriela Bouças, que foram prata e bronze, respectivamente , o domingo (18) teve dois ouros, duas pratas e um bronze para a jovem equipe brasileira que participou da competição.

E assim como ocorreu no sábado (17), em duas provas aconteceram dobradinhas brasileiras. A primeira foi no solo feminino, com o ouro de Júlia Coutinho e a prata de Gabriela Barbosa. A campeã somou 13,100 pontos contra 12,733 da compatriota. A britânica Abigail Roper, com 12,666, levou o bronze.