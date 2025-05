Brasil conquista cinco medalhas no contrarrelógio da etapa italiana da Copa do Mundo de Paraciclismo

Victoria Barbosa conquistou a medalha de ouro em sua classe. Juan Benavent/CBC / Divulgação/CBC

A seleção brasileira de paraciclismo iniciou a segunda etapa da Copa do Mundo de Paraciclismo de Estrada 2025 com cinco medalhas, uma de ouro, uma de prata e três de bronze, nas provas de contrarrelógio, disputadas na cidade de Maniago, na Itália. As provas de resistência, que encerram a etapa, serão disputadas no sábado (17) e domingo (18).

O principal destaque da equipe brasileira foi Victoria Barbosa, campeã na categoria WC1, que é destinada a ciclistas com deficiência funcional que necessitam de usar um triciclo ou uma bicicleta com assistência pedal. Ela completou os 16,2 km do percurso em 33min26seg, garantindo o lugar mais alto do pódio.

A equipe também brilhou na handbike WH3, específica para mulheres com determinados níveis de deficiência que lhes permitem utilizar este tipo de bicicleta, com Jessica Messali conquistando a medalha de prata (28min59seg) e Jady Malavazzi, multimedalhista e campeã mundial na prova de resistência, fechando a prova com o bronze (29min01seg), em uma dobradinha brasileira. A vitória ficou com a francesa Anais Vicent, que cravou 28min31seg.

Na handbike WH2, para atletas que têm deficiência física que afeta a parte inferior do corpo, permitindo a utilização das mãos para a propulsão, Gilmara do Rosário foi ao pódio com o bronze. A brasileira completou o percurso de 16,2 km em 51min47seg, atrás das italianas Roberta Amadeu, ouro com 38min30seg e Simona Canipari, prata com 51min19seg.