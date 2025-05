Brasil cai em grupo com Suécia, República Tcheca e Cuba no Mundial de handebol feminino

Brasileiras foram eliminadas nas quartas de final nos Jogos de Paris 2024. Alexandre Loureiro / Divulgação/COB

A Federação Internacional de Handebol (IHF) sorteou nesta quinta-feira (22), em grande festa no Museu Noordbrabants, na cidade holandesa de 's-Hertogenbosch, uma das cinco sedes, os grupos do Campeonato Mundial Feminino que ocorre no fim do ano, em parceria entre Holanda e Alemanha.

A seleção brasileira escapou das principais potências, mas terá duas rivais europeias no Grupo G: Suécia e República Tcheca, além de Cuba.

O sorteio contou com ex-jogadoras das seleções dos países-sede, a ex-goleira alemã Clara Woltering e duas holandesas, a ponta direita Debbie Bont e a ex-capitã Danick Snelder.

Também representantes da Holanda, a melhor jogadora da edição de 2019, a goleira Tess Lieder foi a responsável por apresentar o troféu da 27ª edição da competição, agendada entre 26 de novembro e 14 de dezembro.

Com a atual campeã França, além da medalhista de ouro olímpico Noruega, além das anfitriãs Alemanha e Holanda e da Dinamarca, medalha doe bronze nas duas últimas edições no pote A, o sorteio acabou beneficiando o Brasil, que escapou das potentes adversárias.

Data dos jogos

A estreia da seleção brasileira ocorre no dia 27 de novembro, diante de Cuba, a oponente em tese mais fácil da chave G. Depois encara a República Tcheca, no dia 29, e encerra a participação na fase classificatória contra a Suécia, 1º de dezembro. Todos os jogos ocorrem em Stuttgart.

De acordo com a IHF, a chave mais complicada é a A, com Dinamarca, Romênia, Japão e Croácia, com três europeias e a perigosa seleção japonesa que surpreendeu as dinamarquesas na edição de 2023.

Pelo regulamento, as três melhores de cada chave se classificam e levam os resultados da primeira fase. Caso o Brasil confirme o favoritismo para obter uma das vagas, formará uma nova chave com os garantidos do Grupo H, que conta com Noruega, Angola, Coreia do Sul e Cazaquistão.

Na edição passada, após se garantir em segundo na fase classificatória, o Brasil parou na segunda etapa (só avançam dois dos seis) ao ganhar somente da República Tcheca, o que traz esperanças para o reencontro na próxima edição do Mundial.

Os grupos e as sedes do Mundial de Handebol Feminino

Grupo A (Roterdã, Holanda)

Dinamarca

Romênia

Japão

Croácia

Grupo B ('s-Hertogenbosch, Holanda)

Hungria

Suíça

Senegal

Irã

Grupo C (Stuttgart,Alemanha)

Alemanha

Sérvia

Islândia

Uruguai

Grupo D (Trier, Alemanha)

Montenegro

Espanha

Ilhas Faroe

Paraguai

Grupo E (Roterdã, Holanda)

Holanda

Áustria

Argentina

Egito

Grupo F (s-Hertogenbosch, Holanda)

França

Polônia

Tunísia

China

Grupo G (Stuttgart, Alemanha)

Suécia

Brasil

República Tcheca

Cuba

Grupo H (Trier, Alemanha)