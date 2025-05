Botafogo x Universidad de Chile pela Libertadores: acompanhe em tempo real

Botafogo e Universidad de Chile se enfrentam nesta terça-feira (27), às 21h30min pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida ocorre no estádio Nilton Santos , no Rio de Janeiro.

A disputa pelas duas vagas nas oitavas de final está embolada no Grupo A. O Botafogo está na terceira colocação com nove pontos, mesma quantidade do vice-líder Estudiantes-ARG. A Universidad de Chile ocupa a cabeça da tabela, com 10.