Botafogo vence a Universidad de Chile e se classifica para as oitavas de final da Libertadores 

Igor Jesus foi o autor do gol que deu a classificação para o Botafogo. DANIEL RAMALHO / AFP

O Botafogo venceu a Universidad de Chile nesta terça-feira (27), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O resultado classifica o Alvinegro para as oitavas de final do torneio.

A rodada começou com o time chileno na liderança, com 10 pontos, e o carioca na segunda posição, com nove. O Botafogo precisava vencer para não depender do resultado da partida entre Estudiantes-ARG e Carabobo-VEN, respectivamente o terceiro colocado, também com nove pontos, e o lanterna da tabela, com apenas um.

Logo aos 27 minutos de jogo o zagueiro Jair deu uma entrada dura em Aránguiz, ex-Inter, e levou o amarelo, mas o VAR chamou para revisão. Depois da avaliação, o árbitro sacou o cartão vermelho e expulsou direto o defensor botafoguense.

Mas foi ainda no primeiro tempo que o torcedor alvinegro pôde soltar o suspiro de alívio. Aos 38 minutos, Igor Jesus recebeu o passe de Savarino na cara do gol e fez o 1 a 0 que garantiu a vitória.

No início do segundo tempo, o Botafogo teve um gol anulado. Igor Jesus armou o contra-ataque e pifou Artur, que marcou, mas o VAR identificou um toque de mão de Jesus no início da jogada.

A partida contou com a presença do novo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, na torcida. Igor Jesus e Alex Telles, jogadores do Botafogo, estavam na pré-lista para a primeira convocação do italiano, que aconteceu na segunda-feira (26), mas não foram convocados.

