Bortoleto lamenta erro em volta rápida no GP de Miami de F-1: 'Não tem muito o que fazer'

Gabriel Bortoleto teve mais uma classificação difícil na Fórmula 1. O brasileiro da equipe Sauber terminou apenas na 19ª colocação no treino classificatório para a corrida sprint do GP de Miami, ficando longe de avançar ao Q2. Seu companheiro de equipe, o alemão Nico Hülkenberg, foi o 11º colocado, evidenciando a diferença de desempenho entre os dois.

Apesar do desempenho abaixo do esperado, o piloto tenta manter o foco no restante do fim de semana: "É somente minha segunda sessão nesta pista. Temos de analisar e ver o que fazer melhor para o sábado, mas não tem muito o que fazer. Sabemos que não é fácil pilotar aqui, mas a pista é igual para todo mundo. Hoje era possível (avançar), mas vamos para cima".