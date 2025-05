Bortoleto lamenta abandono no GP de Miami de F-1 e admite que não tinha condição de pontuar

Um dia após a empolgação com sua melhor posição no grid, Gabriel Bortoleto viveu um amargo GP de Miami. O piloto brasileiro abandonou na 33ª volta em uma corrida que, na sua avaliação, poderia sustentar a 13ª colocação da largada, ainda sem conseguir somar seu primeiro ponto na Fórmula 1.

"Era uma corrida que, sendo bem sincero, não dava para pontuar. O Top 10 é bem sólido. Mas dava para acabar em 13º. Acho que a gente tinha um bom ritmo pra estabilizar ali atrás do (Esteban) Ocon", analisou o brasileiro em entrevista à Band. Pelas regras da F-1, pontuam no campeonato apenas os pilotos que terminam entre os 10 primeiros colocados da prova.

Esse era o objetivo de Bortoleto nesta sexta etapa da temporada, em sua estreia no circuito de Miami. No sábado, ele apresentou bom ritmo ao longo do treino classificatório, a ponto de alcançar o 13º lugar no grid, sua melhor posição de largada em seu ano de estreia na categoria. Chegou a ser mais rápido que o alemão Nico Hülkenberg, seu companheiro na equipe Sauber.