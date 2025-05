Bologna renova com o técnico Vincenzo Italiano até 2027

"Estamos muito felizes em ampliar nossa relação com Vincenzo Italiano. Como já afirmamos em várias ocasiões, essa sempre foi a nossa intenção, e estamos felizes em assumir novamente os desafios da próxima temporada", explicou Claudio Fenici, diretor-geral do clube.

Sob sua batuta, o 'Rossoblú' conquistou a Copa da Itália, primeiro título do clube desde 1974, com vitória na final sobre o Milan por 1 a 0. Na Serie A, a equipe terminou na nona posição.

Com a permanência do treinador, o Bologna opta pela estabilidade, enquanto outros grandes do futebol italiano podem viver um período agitado na pré-temporada, com possíveis mudanças de comando no Milan, Juventus, Roma e Lazio.