Bolivianos conquistam título de duplas do Challenger de Porto Alegre

Os bolivianos Juan Prado Ángelo e Federico Zeballos são os campeões do ATP Challenger 50 – Brasil Tennis Open , que está sendo disputado nas quadras da Associação Leopoldina Juvenil , em Porto Alegre. Na decisão disputada neste sábado (3), eles derrotaram os argentinos Lautaro Midón e Gonzalo Villanueva , em sets diretos, com um duplo 7/5, após 1h36min de partida.

A dupla boliviana jamais havia ganho um torneio atuando junta. Prado Ángelo, de 20 anos, foi vice-campeão júnior em Roland Garros-2023 e vice de duplas do US Open de 2022 e tinha no currículo apenas um torneio ITF M15 vencido em Cochabamba (Bolívia) em 2022 e um Challenger, em Hersonissos (Grécia) vencido nesta temporada;