Bia Haddad vence Emma Navarro e vai às semifinais do WTA de Estrasburgo

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia (23ª) se classificou nesta quinta-feira (22) para as semifinais do torneio WTA de Estrasburgo, na França, após surpreender a americana Emma Navarro (9ª) a quem venceu de virada em três sets, com parciais de 3-6, 7-6 (7/3) e 6-2.