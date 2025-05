Bia Haddad Maia vence número 9 do mundo no WTA 500 de Estrasburgo e vai às semifinais

Bia obteve importante vitória contra atleta do top 10 do ranking.

Em uma semana completamente distinta no ano, Bia Haddad Maia está classificada para uma das semifinais do WTA 500 de Estrasburgo , último torneio antes de Roland Garros, também disputado em quadra de saibro, assim como o Grand Slam francês. Após salvar match points na estreia e logo depois conseguir a segunda vitória seguida na temporada, algo que não ocorria há três meses, a brasileira derrotou a estadunidense Emma Navarro, número 9 do ranking mundial , de virada, parciais de 3/6, 7/6 (7/3) e 6/2, em uma batalha que teve 3h02min de duração.

Com a vitória, Bia está ganhando provisoriamente uma posição e subindo para o 22° lugar . Se avançar para a decisão, vencendo a ucraniana Elena Rybakina, 12 do mundo, que despachou a polonesa Magda Linette em sets diretos (7/5 e 6/3), ela voltará ao grupo das 20 melhores na classificação da WTA.

O jogo

Porém, a jogadora dos Estados Unidos consegui mais uma vez quebrar o serviço de Bia em 4-2 e encaminhar a vitória que chegaria com seu 15° winner (bola vencedora), após 57 minutos.



A segunda parcial voltou a ter altos e baixos das duas tenistas. Mais uma vez, Navarro foi a primeira a quebrar o saque da adversária em 3-2. Bia devolveu no 3-3 e sem outro break convertido, elas foram para o tie-break, onde a brasileira rapidamente abriu 5-1 e depois fechou em 7-3, após 76 minutos, forçando uma terceiro set.



Com duas vitórias para cada lado no retrospecto de enfrentamentos, elas foram para a parcial decisiva desgastadas.