Bia Haddad Maia vai às quartas de final em Estrasburgo

Bia busca recuperar seu melhor jogo. Michel Grasso / Internationaux de Strsbourg

Bia Haddad Maia se classificou nesta quarta-feira (21) para as quartas de final do WTA 500 de Estrasburgo, na França. Na partida, a brasileira alternou seu melhor tênis com erros inesperados, como uma dupla falta logo após perder um match point.

Em 1h49min de jogo, Bia fez 2 a 0 na estadunidense Ashlyin Krueger, 37ª no raking mundial, parciais de 7/6 (7/3) e 6/3. A vitória vem na esteira do triunfo sobre a dinamarquesa Clara Tauson, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 7/5, na última segunda (19).

A tenista não vencia duas partidas seguidas desde o Aberto da Austrália, em que parou na terceira rodada. Na temporada, a brasileira somou apenas a quinta vitória em 19 atuações.

— Não é fácil, é tênis. Ela (Ashlyn Krueger) é uma jogadora muito boa, é agressiva. Eu venho tentando melhorar meu jogo, ampliar meu repertório e tentado focar no meu jogo, no presente e esquecer o que passou — resumiu Haddad Maia sobre seu desempenho.

Como foi o jogo

Com um bom início de primeiro set, Bia abriu 4 a 2, mas logo foi quebrada, sofreu a virada e viu Krueger sacar para fechar a parcial em 5 a 4. Mas a brasileira reagiu, levou ao tie-break e dominou a adversária, marcando 7 a 3 após uma hora de confronto.

No segundo set, Bia Haddad conseguiu duas quebras de saque, fez 5 a 1, teve dois match-points no serviço de Krueger, que resistiu. A brasileira teve mais um match-point no saque, mas desperdiçou e permitiu a quebra da tenista dos EUA com uma dupla-falta e um erro de backhand.

Quando o set poderia escapar, a número 23 do ranking manteve o foco e conseguiu impor mais uma quebra, esta definitiva, marcando 6 a 3 e garantindo a classificação.

Em toda a partida, Bia cometeu 16 erros não forçados contra 39 de Krueger, que obteve mais bolas vencedoras (winners), 34 a 19. O saque foi outro fundamento que pesou a favor da brasileira, que cometeu duas duplas faltas contra sete e fez três aces contra dois.

A próxima adversária de Bia sairá do confronto entre a estadunidense Emma Navarro, nona do mundo, e a russa Anna Blinkova, 65ª da WTA.