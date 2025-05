Bia Haddad Maia salva dois match points e passa pela estreia no WTA 500 de Estrasburgo

Bia é a número 23 do ranking mundial.

Em sua estreia no WTA 500 de Estrasburgo , na França, ela derrotou a dinamarquesa Clara Tauson , 22ª do mundo, de virada, parciais de 3/6, 6/4 e 7/5 , após 2h44 min de jogo.

Esta foi apenas a quarta vitória da paulista em 18 jogos no ano . Em queda na classificação da WTA, ela é atualmente a 23ª colocada . Este foi o terceiro confronto entre elas e a segunda vitória de Bia.

— Tentei focar no meu jogo. Ela (Clara Tauson) é uma jogadora perigosa, com bolas bastante rápidas. Mas foquei nas minhas coisas e o mais importante era ficar em quadra e jogar bem — disse a brasileira após o jogo.

A próxima adversária de Bia será a estadunidense Ashlyn Krueger , 37ª do ranking, que passou pela compatriota McCartney Kessler por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/5. O confronto entre elas é inédito no circuito.

O jogo

O primeiro set foi dominado por Tauson , que conseguiu duas quebras de saque , vencendo 91% dos pontos disputados com o seu primeiro saque. O 6 a 3 foi construído em 39 minutos.

A brasileira melhorou no saque e venceu 79% dos que foram disputados com o primeiro serviço.

Bia começou mostrando superioridade no terceiro set e com uma quebra abriu 4-2. Porém, passou a errar e acabou perdendo três games seguidos e levando a virada de Tauson, que teve dois match points à disposição, quando a brasileira sacou no 10º game.