Bia Haddad Maia comemora 29 anos com vaga nas oitavas de final de duplas em Roland Garros

Público brasileiro presente em Roland Garros cantou "parabéns a você" para Bia. FRANCK FIFE / AFP

A comemoração dos 29 anos de Bia Haddad Maia aconteceu na quadra 8 do complexo de Roland Garros, onde a brasileira e a alemã Laura Siegemund venceram as japonesas Shuko Aoyama e Moyuka Uchijima, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em jogo que teve 1h33min de duração.

Com a vitória, a aniversariante desta sexta-feira (30) e Siegemund se classificaram para as oitavas de final em Paris. Agora elas esperam a definição do confronto entre as atuais campeãs olímpicas e finalistas do Aberto da França do ano passado, as italianas Sara Errani e Jasmine Paolini, e a parceria entre a neozelandesa Lulu Sun e a chinesa Yue Yuan, que jogam no sábado (31).

Como foi o jogo

Favoritas, Bia e Laura levaram o primeiro set com quatro quebras de saque contra duas. Com maior potência nos golpes que as asiáticas, as cabeças de chave número 13 marcaram 21 winners (bolas vencedoras) contra apenas seis e ainda venceram 50% dos pontos jogados no segundo serviço.

Na segunda parcial, Aoyama e Uchijima começaram melhor e abriram 2-0, após Bia cometer duas duplas faltas. Porém, ela e Siegemund conseguiram devolver o break e virar em 4-2, mas voltaram a ser pressionadas pelas japonesas, que empataram em 4-4.

Com o jogo mais equilibrado, a brasileira e a alemã voltaram a pressionar nas devoluções de saque e conseguiram um nova quebra. No final, com Bia Haddad sacando, veio a vitória e a classificação. E assim que a partida terminou o público brasileiro presente em Roland Garros cantou "parabéns a você" para Bia.